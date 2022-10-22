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  • Erdoğan Malatya’da halka böyle seslendi. Eskiden akşam 9'dan sonra dışarı çıkılabiliyor muydu?

Erdoğan Malatya’da halka böyle seslendi. Eskiden akşam 9'dan sonra dışarı çıkılabiliyor muydu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da yaptığı konuşmada, “Eskiden 9'dan 10'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu?” dedi...

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 21:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da halka böyle seslendi. Eskiden akşam 9'dan sonra dışarı çıkılabiliyor muydu

Erdoğan Malatya’da halka böyle seslendi. Eskiden akşam 9'dan sonra dışarı çıkılabiliyor muydu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilginç ifadeler kullandı.

Erdoğan, “Eskiden 9'dan 10'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu? Yarın Diyarbakır'dayım, akşam 8, 9, 10 dışarı çıkılmazdı. Şimdi saat 12, 1 herkes sabaha kadar oralarda eğleniyor.” dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"ESKİDEN 9'DAN 10'DAN SONRA SOKAKLARA ÇIKILABİLİYOR MUYDU?"

“Vesayetle kavgamızı da, darbe teşebbüslerine direnişimizi de hep aynı gaye ile yürüttük. Siyasi istikrarsızlığı yeni yönetim sistemimizle aştık. Güvenlik kaygılarının önünü, terörle mücadeleyi sınırlarımız ötesine, kaynağına indirerek kestik. Eskiden terör sorunlarda 1 numaraydı, şimdi kaldı mı? Ah ah, nereden nereye... Milletimizin günlük hayatımızın kalitesini eser ve hizmet siyasetimiz ile yükselttik. Eskiden 9'dan 10'dan sonra sokaklara çıkılabiliyor muydu? Yarın Diyarbakır'dayım, akşam 8, 9, 10 dışarı çıkılmazdı. Şimdi saat 12, 1 herkes sabaha kadar oralarda eğleniyor. Her kesimden insanımızın hak ve özgürlük talebimizi sessiz devrimlerle karşıladık. Evinin annesi hanım kardeşlerimizi, hayatın diğer alanlarında da var olmalarını tüm imkanları önlerine sererek destekledik.”

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