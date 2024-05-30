Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını tatbikatta verdi. ‘Türkiye teröristan kurulmasına izin vermeyecek’

Dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımlarıyla, Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, Efes-24 tatbikatı gerçekleştirilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük tatbikatı olan Efes-24 tatbikatı hakkında, "Tatbikatımız barışı desteklemek adına jenerik bir senaryo ile icra ediliyor." ifadesini kullandı.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye’de terör örgütünün sözde seçim çağrıları hakkında konuşan Erdoğan, “Suriye'de terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir.” ifadelerini kaydetti.

Söz konusu Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve milletin güvenliği olunca hiç kimseyi dinlemeyecek ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, “Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2024 tatbikatına Türk askerleri dışında 45 farklı ülkeden 2 bine yakın dost personelin katıldığını belirtirken gelen dost unsurlara “hoş geldiniz” dedi ve “2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Efes-2022 Tatbikatı'na katılan ülke sayısı 37 idi. Tatbikata olan ilginin bu sene her düzeyde arttığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İki safha halinde toplam 11 bin askeri personelin katılımıyla 25 Nisan'dan beri icra edilen tatbikata destek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR"

Söz konusu tatbikatta hiçbir ülkenin hedef alınmadığını belirten Erdoğan, “Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor. Envantere yeni giren yerli ve milli sistemleri tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz.” açıklamasını yaptı ve 33 farklı silah, ara. ve sistemin ilk denemesinin yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, “Türkiye'nin çıkarlarına saygı duyan, bizimle işbirliğini geliştirmek isteyen herkesle diyaloğa, temasa, bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız.” dedi.

"ÇABALARIMIZ SAVAŞ LOBİLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ"

“Şu gerçeğin çok iyi idrak edilmesi gerekiyor, Türkiye küresel gelişmelerin uzağında yer alan bir ülke değildir.” ifadesini kaydeden Erdoğan, şu an Türkiye’nin dünyadaki çatışmaların, siyasi krizlerin ve çekişmelerin en yoğun olarak yaşandığı coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, insanlığın gündemini meşgul eden olayların Türkiye'nin yakın çevresinde cereyan ettiğine işaret ederken, “Karadeniz'den komşularımız olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile adil bir barışı tesis etmeyi amaçlayan çabalarımız maalesef savaş lobileri tarafından engellendi, sabote edildi. Bölgemiz ve dünyaya ekonomik maliyeti günden güne artan bu savaşın ne zaman ve ne şekilde sona ereceğini kimse bilmiyor.” açıklamasını yaptı.