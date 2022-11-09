Erdoğan, Bahçeli ile Külliye'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye'de saat 15:00'te görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin yasa teklifi sonrası, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı başörtüsü ve aile yapısını düzenleyen Anayasa değişikliği için yapılan çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki heyet, siyasi partileri ziyaret ederek Anayasa değişikliği için destek istemişti. Yapılan istişarelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin masaya yatırması bekleniyor.