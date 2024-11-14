Ankara'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de gerçekleştirilecek toplantıda son günlerde yaşanan sıcak gelişmelerin ele alınacağı ileri sürülüyor. Başta Öcalan açılımı olmak üzere DEM'li belediyelere kayyum atanması ile CHP'li belediyelere başlatılan soruşturmaların masadaki konular olduğu kaydediliyor.

Ayrıca son günlerde açıkça konuşulan, hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteciyi de terslediği, "İttifakta Çatlak" konusunun da gündem olduğu konuşuluyor.

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