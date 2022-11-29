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Erdoğan 'müjde' olarak açıklamıştı: Sözleşmeliden kadroya geçeceklere kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda çalışan sözleşmeli personele "kadro" müjdesi vermesi uzmanlar tarafından değerlendirildi. Uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarında düşüş olacağını, bu yüzden herkesin geçmek istemeyebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' olarak açıklamıştı: Sözleşmeliden kadroya geçeceklere kötü haber

Erdoğan 'müjde' olarak açıklamıştı: Sözleşmeliden kadroya geçeceklere kötü haber
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Gerçek Gündem'de yer alan haberde, Kabine Toplantısı alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi verdi. Şartları da tek tek açıklayan Erdoğan, 3+1 detayına dikkat çekti.

"424 BİN KİŞİ İSTEĞE BAĞLI KADROYA GEÇEBİLİYOR"
Düzenleme ile ilk aşamada 424 bin kişinin kadroya geçebileceğini belirten Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu Çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

"HERKES GEÇMEK İSTEMEYEBİLİR"
Ancak uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarının düşeceğini söyledi. TRT Haber canlı yayınında düzenlemeye ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak." dedi.

"ÜCRETLERDE DÜŞÜŞ OLABİLİR"
Duman sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."

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