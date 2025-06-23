Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24-25 Haziran’da Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Hollanda Krallığı’nı ziyaret edeceklerdir.

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Zirve’de, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdü Zirve’nin ana gündemini oluşturacaktır.

Ayrıca, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

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