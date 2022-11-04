﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı. (AA)
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı. (AA)
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