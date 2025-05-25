Erdoğan'dan İBB operasyonu açıklaması! "Ahtapotun kolları birer birer ortaya çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Her Mahallesiyle İstanbul programında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları değerlendirerek "İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.

Bugün İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz.

"BİZİM YOL ARKADAŞLARIMIZ ELİTLER DEĞİL"

Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir.

Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış hareketiz. Nefret dilinin bizim lügatımızda yeri yoktur.

Nice oyunu bozduk, nice kanlı ve kirli senaryoyu yırtıp attık. Rehavete karamsarlığa kapılmadık. Başkaları gibi şiddet, tehdit değil iş ürettik.

"HERKESİ ZORBALIKLA SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Millet için çözüm üretmezseniz ya rantçı ya bantçı olursunuz. Rantçıların da bantçıların da ne hallere düştüklerin, İstanbul'u ne hallere düşürdüklerini görüyoruz. Meydanlardaki terörü, faşist dayatmaları takip ediyoruz.

Faşizm öyle hale vardı ki kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar.

"AHTAPOTUN KOLLARI BİR BİR DEŞİFRE OLUYOR"

İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Örgütün kimleri haraca, rüşvete bağladığı kendi arkadaşları tarafından itiraf ediliyor.

İstanbul'daki mafya düzeninden bahsediyorlar ama ne bir mahcubiyet ne bir utanma söz konusu.

İhanet ettikleri İstanbul halkından özür dilemeleri gerekirken, hakim savcıları, medya mensuplarını pişkince tehdit ediyorlar.

Düne kadar yere göğe sığdıramadıkları arkadaşlarını pişman oldu siye müfteri ilan ediyorlar.

"YARGIYA HESAP VERMEKTEN KAÇAMAZSINIZ"

Özgür Özel'in ana muhalefet lideri gibi davranmak yerine suç örgütünün posta güvercini gibi hareket etmesi üzüntü vermesi kadar düşündürücüdür.

CHP'nin böyle bir duruma düşürülmesini doğru bulmuyoruz. Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırmakla temizleyemezdiniz.

Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu.

Milletimiz bizi haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. İstanbul'u sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız."

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