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Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüştü

İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi...

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye ile İsrail ilişkilerinin iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

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