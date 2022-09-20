﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York’ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Türkevi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York’ta, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Türkevi'nde görüştü.
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