9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'ın Semerkant kentine gidecek.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 19:56
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidiyor
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.

Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek "Strateji Belgesi" başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği Zirve'nin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı olacak.

Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
1
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
2
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
3
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿IMDB gelmiş geçmiş ''En İyi 25 Türk dizisi''ni seçti
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
4
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
5
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Selçuk Geçer'den evi ve arabası olanlara kritik uyarı: 'Biri çakılacak biri uçacak' diyerek duyurdu
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
6
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Cins kedi tek seferde 10 tane yavruladı
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
7
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
﻿Kiptaş Genel Müdürü Kurt: İstanbul’da 6 tesis birbiriyle bağlantılı vakıflara usulsüz verilmiş
﻿Kiptaş Genel Müdürü Kurt: İstanbul’da 6 tesis birbiriyle bağlantılı vakıflara usulsüz verilmiş
﻿Kiptaş Genel Müdürü Kurt: İstanbul’da 6 tesis birbiriyle bağlantılı vakıflara usulsüz verilmiş
﻿Çin'de yine kısmi kapanmaya gidildi
﻿Çin'de yine kısmi kapanmaya gidildi
﻿Çin'de yine kısmi kapanmaya gidildi
﻿Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
﻿Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
﻿Ağrı’daki kazada yanarak can veren Serhat Bayraktutan hakkında kahreden detay
﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
﻿Kupa'da Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.