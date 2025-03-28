Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i öyle bir şeyle suçladı ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Tüm gücümüzle Gazze halkının yanındayız. Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar da yanlarında olacağız.

Türkiye ne zaman ezber bozan adımlar atma cesareti gösterse birileri düğmeye bastı. Sağ sol provokasyonlarını ile, üniversite gençliğinin kışkırtılmasıyla, hain terör örgütünün kalleş saldırıları ile, Cumhuriyet mitingleri ile, Gezi'deki sokak terörü ile bunu gördük. Her yolu denediler, hala deniyorlar.

Boykot çağrıları yerli ve mili markaları tehdit etmesine bundan ayrı göremeyiz. Yolsuzluğu örtmek adına her şeyi yaptılar.

İstanbul merkezli terör ve yolsuzluk soruşturmaları sonrası yaşananları bu bağlamdan ayrı değerlendiremeyiz.

Her türlü kepazelik sergilendi. Güya hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla, meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Ancak polisimizin soğuk kanlı ve kararlı tutumu, milletimizin sağ duyulu tavrı, zorbalığa maruz kalmalarına rağmen vakarlı gençlerimizin sakin kalması sayesinde hedeflerine ulaşamadılar.

Bunların hiçbirini yapamayınca Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başladılar. CHP'nin genel başkanı siyasi mandacılık talep ediyor."