Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

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Pakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

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