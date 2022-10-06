Erdoğan'dan Yunanistan mesajı: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok. Komşularımızla gerilim istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için bulunduğu Prag'da kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında Çek Cumhuriyeti makamlarına ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Kritik bir dönemde icra edilen bu önemli zirveyi az önce tamamladık. Türkiye'nin birliğine katılım sürecindeki görüşlerimizi muhataplarımıza bizzat aktardım. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan ve İspanya ile görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerde ikili meseleler Avrupa'nın geleceği ve güvenliği dahil meseleleri masaya yatırdık."

NORMALLEŞME SÜRECİ

"Paşinyan ile de bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk temelleri için tam normalleşmeye ulaşacağımıza samimiyetle inanıyorum. Zamanlama olarak önemli buluyorum. Bu platformu AB genişlemesinin bir alternatifi olarak görmediğimizi belirtmek istiyorum. Bu platformun üyelik sürecimize helal getirmeyeceğini vurguladık.

Türkiye'nin önüne çıkarılan engellerin adil olmadığının, bu durumun AB'nin menfaatlerine de zarar verdiğinin altını çizdik. Bu konuda daha vizyoner kararların alınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye birlik ilişkilerini katılım perspektifinde ilerletmesini bekliyoruz. Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin birlik için anahtar bir ülke olduğunun altını çiziyor. Zirvede bu husus muhataplarımızca da teslim edilmiştir. Rusya-Ukrayna savaşındaki uzlaştırıcı rolümüz takdirle karşılanıyor. Savaşın ilk gününden itibaren akan kanı durdurmak için çok büyük çaba sarf ettik."

"GERİLİM İSTEMİYORUZ"

"Tabi bu arada Rusya'dan gübreyi ihtiyacı olan ülkere göndermenin çabasında olacağız. Türkiye'nin her iki tarafla da konuşabilen bir konumda bulunmasının değeri daha iyi anlaşılıyor. En kötü barışın bile savaştan daha iyi olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Kimseyle hiçbir komşumuzla gerilim istemiyoruz."

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

(Paşinyan ile görüşme) Özel temsilcilerimiz vasıtasıyla görüşmeler devam ediyor. Biz de kendisiyle görüşmemizi samimi bir havada gerçekleştirdik. Bazı talepler söz konusu oldu. Gerek özel temsilciler gerek bakanlarımıza görevlendirmeleri yaptık. Bakanlarımız birbiri ile görüşecek. Çıkan netiyece göre adımımızı atacağız.

"MİÇOTAKİS KONUŞMAMDAN RAHATSIZ OLDU"

(Yunanistan ile ilgili soru üzerine) Bu akşam yemekte konuşmam vardı. Beyefendi rahatsız olmuş. Adaba terstir aslında, orada çıktı bir konuşma yaptı. Kimden aldı izni bilmiyorum. Kendisine ağır gelecek şeyler söylediğimizi söyledi. Aslında ağır şeyler değildi. Politikaları yalan üzerine kurulu. Bizim şu an itibariyle Yunanistan ile görüşeceğimiz bir şey yok. Dürüst değiller. Kıyıdaş ülkeler bir araya gelelim dediğiniz zaman yanaşmazlar. Ama Türkiye'den adım bekliyorlar. Araya birçok ülkeyi sokuyorlar. 'Kendisine sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor izin almadan konuşamazsınız.' dedim. Benim 2 ayım kaldı zaten bu işi görüşelim konuşalım gibi laflar etti.

ESAD İLE GÖRÜŞME

Şu an böyle bir şey söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifade kullanmam da. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna da gidebiliriz. Alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bizim bütün arzumuz terör gruplarının buradan arındırılması. Geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. 550 bin Suriyeli topraklarına döndü. Başta ABD olmak üzere de terör örgütlerine silah, araç, gereç takviyeleri yapılıyor. ABD yetkilileri ile görüşecek, Suriye'nin kuzeyini arındırmalarını istiyoruz. Takipçisiyiz.

Yunan gazetecinin sorusu üzerine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bu söz sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, saldıran hangi ülke olursa olsun bizim cevabımız 'Bir gece ansızın gelebiliriz' Siz anladıysanız şu andan itibaren onlar da anlamıştır.

13 YIL SONRA İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti.