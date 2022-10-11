12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana'da bir görüşme yapacağını belirtti. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:27
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü Putin ile görüşecek
+
Aa
-

24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Astana'da bir görüşme yapacağını ifade etti.

Bu görüşmeye Kazakistan'ın ev sahipliği yapacağını vurgulayan İbrahim Kalın; Özbekistan, Kırgızistan Azerbaycan, İran ve Katar'ında bu görüşmelere katılmasının beklendiğini açıkladı. Kalın "Orada o toplantı marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer liderlerin yanı sıra Sayın Putin ile de ikili görüşmesi olacak" ifadesini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından diğer ayrıntılarsa şöyle:

"Biz öncelikle diplomasinin kapısını açık tutmak istiyoruz. Savaşın şiddeti artacak gibi görünüyor. Artık diplomasinin zemininin kalmadığını düşünenler genelde yanılırlar. Aslında tam tersine diplomasi böyle dönemlerde daha da anlamlı hale gelir. Ben ilk bu savaş başladığında 24 Şubat gecesi saat 4-5 gibi gelen telefonla haberi almıştık. O andan itibaren zihnimde hep savaşın uzayacağını kurguladım ve maalesef öyle de oldu.

Bir soğuk savaş tarafı sıcak çatışma tarafı olacak. Bunu öngördüğümüz için diplomasinin kapısını hiçbir zaman kapatmayalım diye iki tarafa da hep söyledik. Savaşın şiddetinin arttığı dönemler oldu. Karşılıklı saldırıların olduğu dönemler oldu. Bütün bunlara rağmen biz önce Antalya Forumu'nda daha sonra İstanbul Forumu'nda biliyorsunuz tarafları bir araya getirdik. Tahıl sevkiyatı anlaşmasını yaptık esir mübadelesini yaptık nükleer santralin etrafında güvenlik sağlanması Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yetkililerinin oraya gitmesini o ilk görüşmede İstanbul'da olduğu için bunları sağladık.

Cumhurbaşkanımız çok güzel diyor; 'Yunanistan, Türkiye ile aşık atacak bir ülke değil'. Kendi gücünün sınırlarını görerek Türkiye ile doğru ilişkiler içerisinde olması gerek. Çatışma, kısa vadede Yunanistan'ın siyasilerine bir takım avantajlar sağlayabilir. Bizim iki tarafın da enerjisini tüketecek bir rekabet içinde olmak gibi bir derdimiz yok."  

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
1
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Motorine bir zam daha geldi
2
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
4
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
5
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
6
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
7
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı
﻿NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı
﻿NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı
﻿Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 145 kişinin etkilendiği zehirlenme vakalarının sebebi açıklanamadı
﻿Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 145 kişinin etkilendiği zehirlenme vakalarının sebebi açıklanamadı
﻿Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 145 kişinin etkilendiği zehirlenme vakalarının sebebi açıklanamadı
﻿Göçmenlerin adres bilgileri hakkından Göç İdaresi Başkanlığından kritik açıklama
﻿Göçmenlerin adres bilgileri hakkından Göç İdaresi Başkanlığından kritik açıklama
﻿Göçmenlerin adres bilgileri hakkından Göç İdaresi Başkanlığından kritik açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.