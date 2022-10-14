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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i yine bekletti. Putin'in gerginliği yüzüne yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki zirvede Putin'i bir kez daha bekletti. Beklerken bir hayli gergin olduğu gözlenen Putin'in Erdoğan'ın salona girişi esnasında elindeki not defterini sertçe masaya bırakması dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 23:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i yine bekletti. Putin'in gerginliği yüzüne yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i yine bekletti. Putin'in gerginliği yüzüne yansıdı
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9 Mart 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'ya gittiğinde, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, görüşmeye 2 dakika geç geldi. Erdoğan'ın 2 dakika bekletilmesi "diplomasi ayıbı" olarak nitelendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020'de yaşanan olayın rövanşını ilk olarak 19 Temmuz'da, Tahran'da yapılan görüşmede aldı. Erdoğan, Putin'i yaklaşık 1 dakika bekletti.

Daha sonra 17 Eylül'de Erdoğan, Semerkant zirvesinde Putin'i tam 1 dakika bekletti. Dün yapılan Astana zirvesinde ise Erdoğan'ın Putin'i 2 dakika beklettiği ortaya çıktı. Böylece Erdoğan, 2020'nin intikamını 3 defa almış oldu.

GERGİNLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Putin'in Erdoğan'ı beklediği anlarda gergin yüz ifadesi kameralara da yansıdı. Bekletildiği için gerildiği gözlenen Putin'in Erdoğan'ın salona girdiği anda elindeki not defterini sertçe masaya bırakması da dikkat çekti.

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