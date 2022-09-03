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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konulara yer verildi. İki liderin 15 ve 16 Eylül'de Semerkant'taki görüşmede konuları ayrıntılarıyla ele alınacağı bildirildi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra tahıl ihracı ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

MİHAİL GORBAÇOV'UN VEFATI DOLAYISIYLA TAZİYELERİNİ İLETTİ

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasında olduğu gibi Zaporijya Nükleer Santrali konusunda da Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.

SEMERKANT'TAKİ GÖRÜŞMEDE AYRINTILARIYLA ELE ALINACAK

İki lider, tüm bu konuları, gündemlerindeki diğer hususlarla birlikte, 15 ve 16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.

AA

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