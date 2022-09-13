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Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. İşte fiyat listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:21
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı. İşte fiyat listesi

Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. İşte fiyat listesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi tanıtım törenine katıldı. Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır." dedi. 

Devamında ise fiyatları açıklayan Erdoğan şöyle dedi:

Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. 350 ila 500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan 10 yıllık vade ile satılacak. Hisseli parseller ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle ve 10 yıl vade ile yapılacaktır. 

Erdoğan'ın konuşmasının tamamı şöyle:

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut toplantımızın tanıtım toplantısı vesilesiyle bir aradayız. TOKİ vasıtasıyla hiçbir ülkenin hayal bile edemeyeceği atılımla tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, kamu binaları, stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Halen 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı kültürel değerlere uygun olarak ülkemize kazandırıyoruz. Edirne'de Selimiye Camii ve çevresini yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Bursa'da tarihi çarşı ve hanlar bölgesini ihya ediyoruz. Bitlis'te köprülerimizi, hanlarımızı, medresemizi, meydanımızı içerisinde millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. 455 millet bahçesini hızla inşa ediyoruz. Millet bahçelerimiz Türkiye'nin yeşile saygılı vizyonunun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür. TOKİ sadece bina yapan kurum olmanın ötesine geçerek önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. Tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Sahibi de muhatabı da yararlanıcısı da milletimizin ta kendisidir.

Tanıtım töreniyle ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni sosyal konut, konut arsasının ve işyerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim ayı sonuna kadar sürecek. Temeli yılbaşında atıyoruz. Projelerimizi özellikle mahalle kültürünü gözetecek, yeşili hakim kılacak anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

50 BİN KONUT GENÇLERE

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. 2023 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Konut ve işyerlerinin ismini de 'İlk Evim' ve 'İlk İşyerim' olarak belirledik. Maliyet fiyatları üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak. Vatandaşlarımız 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan taksitle sahip olabilecek.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 kliradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde 16 bin lira olan vatandaşlarımız başvurabilecektir. Taksit ödemeleri sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca  devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız.

Vatandaşlarımıza altyapı ve imarları hazırlanmış arsa alternatifleri de sunuyoruz. Düşük  gelir gruplu vatandaşlarımıza kendi evlerini yapma imkanı sunuyoruz. Piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle faizsiz satılacaktır. Belirlenen projeye uygun bir şekilde kendi evini yapabilecek. Mimari ve mühendislik desteği de verilecek. Arsalar iki gruptan oluşuyor. 350 ila 500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 liradan başlayan bin 604 liradan başlayan 10 yıllık vade ile satılacak. Hisseli parseller ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitle ve 10 yıl vade ile yapılacaktır. 

Kampanyanın ilk etabından 10 bin iş yerini hizmete sunacağız. Hali hazırda 12 ilimizde 3930'u tamamlanmış 10 bini aşan sanayi tipi işyeri projemiz bulunuyor. 10 bin yeni işyerini daha hizmete sunuyoruz. 100 bine yakın ek istihdam sağlayacak. Bu iş yerlerini 350 bin liradan başlayacak fiyatlarla 120 ay vadeyle genç girişimcilerimize sunacağız.

Türkiye'nin son dönemde yaşadığı makroekonomik büyümesinin en somut örneklerinden biri de bu konut kampanyasıdır. Konut üretimindeki hızımızdan ve iş kalitemizden yararlanmak isteyen onlarca ülke var. Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımıza sunuyoruz. Devlet, milletine hizmet için çalıştıkça; millet de devletine daha çok sarılmaktadır. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bu hakikatin en çarpıcı ifadesidir. Kısa bir süre önce İstanbul Esenyurt'ta konut dağıtım projesi yaptık. Ben vatandaşlarımızın mutluluğunu gördüm. Orada kentsel dönüşüm projesiyle çok ciddi bir adım attık. Şehirlerimize yakışan bir yapılaşmayı yaparak Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmenin gayreti içindeyiz. İzmir'de yaşanan depremden sonra o bölgeyi nasıl değiştirdiğimizi konut teslim töreninde gösterdik. Aynı şey Malatya'da, Erzincan'da, Elazığ'da gösterdik.

 

 

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Vatandaş
13.09.2022 15:17
Siz toki evini bile ki çoğu 3+1 bile olsa 105 metrekare olan ucuz evi 850 bin TL diye açıklarsanız evini olanlar evine rahat 1.5 2.5 ta çeker fiyat düşmez yükselir benden söylemesi boyle müjde olmaz  
 
Vatandaş
13.09.2022 15:14
Birileri bunlara emekli maaşı 3500 asgari ücret 5500 tl desin.aylik 3300 tl taksidi nasıl ödesin işçi emekli.Resmen dalga geçiyolar.ev hayal oğlu hayal.akepe oy moy yok hayalde satmasin  
 
Murat Çelik
13.09.2022 15:13
Sonrada T.C vatandaşı olanlardan başka kimse faydalanamaz. İ  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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