Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayınladı.

Erdoğan yayınladığı mesajda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.