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  • Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki savaşa ait fotoğrafı paylaştı

Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki savaşa ait fotoğrafı paylaştı

1821 yılında medyana gelen Tripoliçe Katliamı'yla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı görselin Tripoliçe Katliamı'ndan 100 yıl önceki bir savaşa ait olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 15:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki Petrovaradin Savaşı'nın fotoğrafını paylaştı

Erdoğan Tripoliçe Katliamı’nı yanlış fotoğrafla andı. 100 yıl önceki savaşa ait fotoğrafı paylaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1821 yılında medyana gelen Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri sosyal medya hesabından andı.

Ancak Erdoğan'ın paylaştığı görsel Tripoliçe katliamına ait olmadığı görüldü.

Erdoğan'ın bu tweetinden sonra bu görselin Trpoliçe Katliamı'ndan 100 yıl önceki bir savaşa ait olduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Tayyip Erdoğan 1821 yılında medyana gelen Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri sosyal medya hesabından andı. Ancak paylaştığı görselin Tripoliçe Katliamı'ndan 100 yıl önceki bir savaşa ait olduğu ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sayın Cumhurbaşkanım yine sizi kandırmışlar. Bu twette kullandığınız görsel başka bir savaşa ait. Tripoliçe’den 100 yıl önceki bir savaşa ait” diyerek bir bağlantı paylaştı.

ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI GÖRSEL PETROVARADİN SAVAŞINA AİT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı görsel ise 1716 yılında Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında geçen Petrovaradin Savaşı'nı anlatmaktadır.

Bu savaşı da Osmanlı Devleti kaybetti. Bu çizimi yapan kişi ise 1666 yılında Almanya'nın Bavyera Bölgesi'nde doğan Georg Philipp Rugendas idi. Askeri resimleri ile bilinen Rugendas 1746 yılında öldü.

TRİPOLİÇE KATLİAMI NEDİR

Tripoliçe Katliamı, Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki Tripoliçe kuşatması esnasında 23 Eylül 1821 günü şehrin düşmesi ile Müslümanlar (Türk ve Arnavut) ve Yahudileri katledildi.

23 Eylül 1821'de kentin düşmesinin ardından Türk, Arnavut ve Yahudilerin de bulunduğu binlerce insan katledildi. Bu olay tarihe Tripoliçe katliamı olarak geçti.

İngiliz asker ve tarihçi Thomas Gordon, katledilen sivillerin sayısını 8.000 olarak tahmin ederken, 8.000 de Osmanlı askerinin öldürüldüğünü belirtmişti. Yunan komutan Teodoros Kolokotronis ise anılarında 32.000 kişinin katledildiğini yazmış[5] ve cesetlerin çokluğundan atının şehir duvarlarından saraya kadar toprağa basmadığını iddia etmekteydi.

 

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artık çilemiz bitsin ...
25.09.2022 16:21
işimiz gücümüz derdimiz yıllardır bitmeyen,iki taraftanda yıllardır içini yakan PKKterör mücadelesi gibi olsa inanıyorum ki ülke çok iyi yerlere gelecektir.  
 
Uzay Fenercioğlu
25.09.2022 15:39
İşiniz gücünüz algı operasyonu. Vatandaş aç, işsiz, canından bezmiş. 201 yıl önce ki, bir savaş şu an hiç kimsenin umrunda değil. Danışmanlar Google'dan kes, kopyala, yapıştır'ı bile beceremiyor.  
 
Beni danışman yap seni mutlu sona götüreyim 🤣🤣🤣
25.09.2022 15:23
Danışmanları beyin ölümü gerçekleşmiş vasıfsız paragöz adamlar olursa böyle olur.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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