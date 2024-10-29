Erdoğan TUSAŞ'ta konuştu: Ülkemizin geleceğinde teröre şiddete yer yoktur

Erdoğan, TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’nde ‘’T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni’’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GÖKBEY helikopterimizin teslimat töreni vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ saldırısında şehit olanlara rahmet niyaz ediyorum.

Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diliyorum. Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi. Şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Onların fedakarlıklarıyla vatanımızda huzur ve güven içinde yaşıyoruz.

Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl asil bir milletin ferdi olduğumuzu anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir.

“TERÖR TEHDİDİNİ KAYNAĞINDA YOK ETME KONUSUNDA REHAVET İÇİNDE DEĞİLİZ”

Bu tür hain saldırılar bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, yolumuzdan geri çeviremez. Terör tehdidini kaynağında yok etme konusunda rehavet içinde değiliz. Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alı koyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı devreye almaktan çekinmeyiz.

Bölücü terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Sınır ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe Kilit harekatıyla Irak sınırımızı tahkim ediyoruz. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz. Terör baronları ve patronlarının oyunlarına gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletin kardeşliğini dinamitleme olduğunu göstermiştir. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşayacağız.

TUSAŞ çalışanlarının gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Kalleş ve hain eylemler bölücü örgütün son çırpınışlarıdır. Ülkemizin geleceğinde teröre şiddete yer yoktur. Devletimiz katil sürülerinden, tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür.

Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek şehitlerimizin kanını yerde koymadık.

TUSAŞ'ın nasıl badireler atlattığını, hangi zorluklarla karşılaştığının en canlı şahitlerindendir.