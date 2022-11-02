Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde tahıl sevkiyatındaki sorunun iş birliği içinde çözüme kavuşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Ayrıntılar geliyor...
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