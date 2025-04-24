Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı.

VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Daha sonra buradan ayrılan Erdoğan, depremin ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet edip çay içen Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

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