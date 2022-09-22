Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’dan aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu kapsamında ABD’nin New York kentine yaptığı ziyaret kapsamında kurula katılan liderler ve eşleri onuruna verilen yemekte, ABD Başkanı Joe Biden ile aile fotoğrafı çektirdi.
Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 22:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden’dan aile fotoğrafı
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