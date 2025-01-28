Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişi tutuklandı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişinin tutuklandığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen kişinin tutuklandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yayımlanan sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden kişinin N.K. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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