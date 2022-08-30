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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:04
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye devam ediyoruz
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Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü, başkent Ankara'da resmi törenlerle başladı. Devlet töreni saat 11.00'de başladı. Ardından TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmigeçit düzenlenecek. İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi oldu. Törenler, 10.30'da başladı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DE ANITBAKİR'DE
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da Anıtkabir'de.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, heyet bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Sonrasında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte,  barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan  diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen güçlenen öz güveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevilerin oyunları ne de eli kanlı  terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun" ifadelerini kaydetti.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.

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