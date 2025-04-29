Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ilk durağında Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile birlikte Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI’NI ORTAK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Meloni "Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya’ya yatırım yapmak istiyor. Baykar- Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide- doğal gazda stratejik ortak durumundayız. Hidrojende de ileri gitmek istiyoruz.

2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nı ortak gerçekleştireceğiz. Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimi de arz ettik. Ukrayna’da savaş ortamında ara buluculuk rolü üstlendi.

Barış için süregelen adımlarını destekliyoruz. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"AB ÜYELİK SÜRECİMİZE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR"

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Meloni ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugünkü zirvede yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik.

İtalya ile aramızda uyum var. Avrupa Birliğine üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Karşılıklı yatırımların da olumlu seyrettiğini görüyoruz.

Türk firmaları da İtalya’da önemli yatırımlara imza atıyor. İtalya'yla savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bu yıl içinde Türkiye’de düzenleyeceğimiz toplantı ile de aldığımız kararların takibini yapacağız. İtalya ile düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizi sürdüreceğiz.

İsrail'in insanlık dışı uygulamalarına sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi de önceliğimizdir."