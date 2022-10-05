Erdoğan Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00'da ittifakı olduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşmenin, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin evinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede Erdoğan ve Bahçeli’nin, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunacağı düşünülüyor.