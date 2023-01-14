Erdoğan yine Altılı Masa'yı hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

ALTILI MASA'YI HEDEF ALDI

Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, ''Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye'nin eski kötü günlerine tekrar geri dönmesi, batağa saplanması demektir. Kavganın, entrikanın eksik olmadığı kriz masasına dönüşen 6'lı masanın vadettiği sistem, böyle bir yönetim modelidir. Siyaset mühendisliği olan bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarla, yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize göstermektedir'' dedi.

''SÖZLÜKTE NE KADAR BAHANE VARSA TÜKETTİLER''

Erdoğan ayrıca ''Türkiye'yi nelerin beklediğini, bu tabloya bakarak anlamak mümkündür. Bunların bir araya gelme amacı bir aday belirlemekti. Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Bir ara adayımız hazır ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler, sonra erken seçim olursa açıklarız dediler, ardından seçim tarihi belli olsun bakarız dediler, her şeyi söylediler, bir tek adayların ismini söyleyemediler. Sözlükte ne kadar bahane varsa tükettiler'' ifadelerini kullandı.

Onca toplantıda şimdi de uzaktan kumanda ile yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar. 25-30 milyon oyla seçilecek Cumhurbaşkanını bir grup genel başkanın emir eri yapmaya çalışıyorlar. Kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetin göze alabileceği bir kifayetsizlik. Millete sen oy ver, ülkeyi ve Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek insanımızın aklıyla alay etmek demektir.