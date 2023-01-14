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Erdoğan yine Altılı Masa'yı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da yaptığı açıklamada Altılı Masa'yı hedef alarak; 'Her şeyi söylediler, bir tek adayların ismini söyleyemediler. Sözlükte ne kadar bahane varsa tükettiler'' dedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Altılı Masa'yı hedef aldı

Erdoğan yine Altılı Masa'yı hedef aldı
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. 

ALTILI MASA'YI HEDEF ALDI

Altılı Masa'yı hedef alan Erdoğan, ''Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye'nin eski kötü günlerine tekrar geri dönmesi, batağa saplanması demektir. Kavganın, entrikanın eksik olmadığı kriz masasına dönüşen 6'lı masanın vadettiği sistem, böyle bir yönetim modelidir. Siyaset mühendisliği olan bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarla, yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize göstermektedir'' dedi. 

''SÖZLÜKTE NE KADAR BAHANE VARSA TÜKETTİLER''

Erdoğan ayrıca ''Türkiye'yi nelerin beklediğini, bu tabloya bakarak anlamak mümkündür. Bunların bir araya gelme amacı bir aday belirlemekti. Bizimle aşık atacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Bir ara adayımız hazır ancak yıpranmasını istemiyoruz dediler, sonra erken seçim olursa açıklarız dediler, ardından seçim tarihi belli olsun bakarız dediler, her şeyi söylediler, bir tek adayların ismini söyleyemediler. Sözlükte ne kadar bahane varsa tükettiler'' ifadelerini kullandı.

Onca toplantıda şimdi de uzaktan kumanda ile yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar. 25-30 milyon oyla seçilecek Cumhurbaşkanını bir grup genel başkanın emir eri yapmaya çalışıyorlar. Kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetin göze alabileceği bir kifayetsizlik. Millete sen oy ver, ülkeyi ve Cumhurbaşkanını biz yönetelim demek insanımızın aklıyla alay etmek demektir. 

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ZIYAN ETMEYİN
14.01.2023 19:53
EMEKLERİ HARCAMAYIN  
 
Asker
14.01.2023 19:53
Altılı masa siz neymişsiniz be cumhur ittifakını korku sarmış.  
 
İKTİDARI BESLİYOR DEVANIN VE GELECEK PARTILERININ AÇIKLAMALARI
14.01.2023 19:52
CHP IYI PARTI VE DEMOKRAT PARTİLERİNİ (DEVA VE GELECEK) PATİSİ ÇOK ZORDA BIRAKIYOR GÜZEL GIDEN MASAYA SALLAMAYA BAŞLADI  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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