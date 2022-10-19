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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüştü...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama dolayısıyla yayımladığı taziye mesajı için Zelenskiy'e teşekkür etti.

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