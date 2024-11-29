Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikinci protesto! (İZLE)

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da “Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor” diyerek protesto edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ikinci bir protesto daha yapıldı.

Erdoğan konuşurken, "Azerbaycan petrolü neden İsrail'e gidiyor?" diyerek protesto eden kadın apar topar dışarıya çıkarıldı.

Erdoğan protesto öncesinde "İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Gazze'deki soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için değil elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız. İnsanlık daha fazla irtifa kaybetmeden Gazze'de de sürdürülebilir ateşkes bir an önce tesis edilmelidir. Türkiye ilk günden beri bunu savunmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da protesto edildi