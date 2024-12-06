Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

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