Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP'nin oy kaybıyla ilgili itiraf gibi sözler. İstediğimiz gibi değilse...

Erdoğan, partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde değerlendirmelerde bulundu.

Mahalli seçimlerde yaşanan oy kaybına da vurgu yapan Erdoğan partisine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"OYLARIMIZ İSTEDİĞİMİZ SEVİYELERDE DEĞİLSE..."

AK Parti olarak hanelere ağırlıklı olarak kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Şayet bugün oylarımız istediğimiz seviyelerde değilse, kadınlara istediğimiz gibi ulaşamıyor, haneleri fethedemiyoruz demektir. Çünkü bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir.

Erdoğan ağzındaki baklayı çıkardı: Allah izin verirse...

YEREL SEÇİM ELEŞTİRİSİ: MİLLET BİZİ AFFETMEZ

2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik.

Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez. Bizi yarı yolda bırakmayan kadınlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. İstanbul'un her alanda olduğu gibi diğer vilayetlerimize örnek olacağına inanıyorum.

"MUHALEFET Mİ SİRK ÇADIRI MI?"

Türkiye'nin kadınlarını şer odakları karşısında muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanındaki yeminli düşmanları bunların en büyük destekçisi. Amaçları bizi devirmek. Muhalefet ve beraberinde yol yürüdüğü kimliksiz kesimler küçük hesapları için milletten beklediği desteği alamıyorlar. Seviyeyi her defasında daha da aşağı çekiyorlar. Bizimle boy ölçüşemeyince kamu görevlilerine, milletin kendisine saldırmaya hakaret etmeye başladılar. Kurumları şovlarının malzemesi haline getirdiler. Hırslarını artık gizlemekte zorlanıyorlar.

Erdoğan’dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Ayak oyunlarını Türkiye meselesi gibi gösterecek kadar gerçeklerden kopmuş haldeler. Karşımızda ana muhalefet mi sirk çadırı mı var belli değil. Genel başkanları kırmızı kartla ortada dolanıyor. Eski genel başkan ona sarı kart göstererek oyuna girmeye çalışıyor. Sorun kırmızı kart sarı kart ne işe yarar bilmez. Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Kokuşma ayyuka çıkmış durumda ama sorsanız etkili muhalefet yapıyorlar.

ÖZELEŞTİRİ VURGUSU

Biz seçimlerin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Gerektiğinde kendi özeleştirimizi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Önemli olan tökezlemek değil hemen güçlü şekilde yoluna devam edebilmektir. İlk safhayı atlattık biz, şimdi vites yükseltme vakti.