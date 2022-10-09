﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan Ampute Futbol Milli Takımını tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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