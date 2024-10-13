Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.