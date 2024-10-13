Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Önderoğlu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında "AK Parti'mizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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