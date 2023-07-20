Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı 'KKTC'yi bir an evvel tanıyın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı 'KKTC'yi bir an evvel tanıyın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.'' dedi.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde şehitleri anarak Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığını belirtirken, Kıbrıs Türklerinin gerçekleri göz ardı edilemeyeceğini ve uluslararası alanda eşit egemenliğinin ve statüsünün kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. BM kürsüsünden yaptığı tarihi çağrıyı tekrarlayarak, dünyaya seslenen Erdoğan, KKTC'nin bir an evvel tanınması çağrısında bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aziz şehitlerimizi burada rahmetle yad ediyorum. Kahraman Gazilerimize bereketli ömür niyaz ediyorum. Şehitlerin hatırasına sahip çıkan Kıbrıslı kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

"1974 Barış Harekatı'nın önünü açan dönemin başbakanı Sayın Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Erbakan'ı, sayın Türkeş'i rahmetle ve minnetle anıyorum.

Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor.

Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir.

Yok sayılması mümkün değildir

Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir.

KKTC'yi bir an evvel tanıyın

BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın."

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'a geldi Spor
Jean Onana Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Erdoğan’ın Karabağ çıkışı Rusya’yla Türkiye’yi karşı karşıya getirdi Güncel
Erdoğan’ın Karabağ çıkışı Rusya’yla Türkiye’yi karşı karşıya getirdi
Roman Saiss Katar yolcusu. Beşiktaş'ın kazanacağı para belli oldu Spor
Roman Saiss Katar yolcusu. Beşiktaş'ın kazanacağı para belli oldu
Leylek yuvasını yıkan kişiye 15 bin euro para 140 saat kamu yararına çalışma cezası Dünya
Leylek yuvasını yıkan kişiye 15 bin euro para 140 saat kamu yararına çalışma cezası
YKS sonuçları açıklandı. Sıfır çekenlerin artışı dikkat çekti. Kara tablo devam ediyor Güncel
YKS sonuçları açıklandı. Sıfır çekenlerin artışı dikkat çekti. Kara tablo devam ediyor
Boyu 20 metre ağırlığı 57 ton. Dev balina sürüsü Türkiye kıyılarında Güncel
Boyu 20 metre ağırlığı 57 ton. Dev balina sürüsü Türkiye kıyılarında
Merkez Bankası faizi yükseltti Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez Güncel
Merkez Bankası faizi yükseltti Erdoğan'ın sözleri yeniden gündem oldu: Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez