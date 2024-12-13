Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Suriyeli mülteci açıklaması

Erdoğan, AKP Sakarya 8'inci Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Yiğitler ve şehitler beşiği, vatanımızın milletimizin devletimizin istiklalimizin aşığı Sakarya'yı ve Sakaryalı kardeşlerimizi bugün bir kez daha selamlıyorum. Bu salonu bayram havasına çeviren siz değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Salonlara sığmayan bu heyecanınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kongremiz hayırlı olsun.

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Bu yol hak yoludur. Bu yol gönül yoludur. Bu yol millete hizmet yoludur. Bu yol birliğimizin dirliğimizin kardeşliğimizin yoludur. Bu yıl Türkiye'nin yıldır gibi parladığı dosta güven düşmana korku verdiği Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol kalbi Türkiye diye atan kardeşlerimizin yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK kadınlara da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Sakarya insanı ile tarihi ile adı ile Türkiye'nin mayası olan bir şehir.

"YENİ BİR DÖNEMİN ARİFESİNDEYİZ"

Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar aşmamız gereken engeller var. Bunlara takılıp kalamayız. Milletimiz her mücadelede yanımızdaydı. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, metanet, cesaret, gayret ve destek istiyoruz. Türkiye yeni kapıları, fırsatları değerlendiriyor.

"SABRIMIZ OLMASAYDI BU OLMAZDI"

Türkiye'nin kazanımlarına kulp takmak için uğraşan güruh artık siyaset değil psikiyatrinin konusu. Biz muhacirleri hiçbir zaman kovmayacağız dedik. Biz muhacirlere her zaman sahip çıkacağız. Şimdi geri dönüyorlar. Bizim sabrımız olmasaydı bu olmazdı.

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Şikayetler art arda geldi... Erdoğan'dan iki bakana talimat!

Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık.

"3. DÜNYA HARBİ ÇIKSA CHP'NİN UMRUNDA OLMAZ"

3. Dünya harbi çıksa CHP yönetiminin umurunda olmaz. Mesela şu soruyu hiç kendilerine sormuyorlar; 1. Dünya Savaşı bölgemizde sınırları yeniden belirlerken, şartlar başka türlü zuhur etseydi acaba ne olurdu? Muhtemelen Halep, İdlib, Hama, Şam, Rakka dediğimiz şehirler Antep, Hatay, Urfa gibi bizim birer vilayetlerimiz olacaktı. İşte 13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. 61 yıllık zulmün ardından Baas rejimi düşerken, Esad bir gecede pılını pırtısını toplayıp kaçmak zorunda kaldı.

"ESAD BİR GECEDE KAÇTI"

Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördün mü bizim niçin oralarda olduğumuzu? Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede?

13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. 61 yıllık Baas rejimi düşerken Esad pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara, Esad dönemini yüceltenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esad bu insanlara nasıl zulmetmiş? O cezaevlerinde girerken 60-70 kilo olan insanlar 30 kiloya düşmüşler.