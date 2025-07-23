Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehir şehitlerine taziye

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehir şehitlerine taziye

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acı kayıplar için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi yangının içerisinde kaldı. Yaralılardan 14’ü tedavi altına alınırken, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT çalışanı hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürek yakan kayıpların ardından taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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