Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençler için istihdam müjdesi! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'na katıldı. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Toplantısı programının hazırlanmasında emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve ekibini tebrik ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü devletler güçlü milletlerle, güçlü milletler de bilgi, emek ve hikmet sahibi kişilerle var olur. Şurası bir hakikat ki emek vermeden, cehd etmeden, mücadele etmeden, ter dökmeden istiklal ve istikbalin hayali dahi kurulamaz. Ataların dediği gibi emek olmadan yemek olmaz. Bunu merhum Mehmet Akif şu veciz mısralarıyla dile getirmiştir. "Bekayı hak tanıyan sayi bir vazife bilir. Çalış, çalış ki beka sayi olursa hak edilir." Evet, geleceği hak etmek istiyorsak evvela bugünün hakkını vermek, bunun için de sayi bir vazife bilmek mecburiyetindeyiz. Eğer büyük ve güçlü Türkiye tasavvurumuzu kuvveden fiile çıkarmak, Türkiye yüzyılı hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak istiyorsak millet olarak çalışmak, hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.

Bilgi ve tecrübenin yanında iş ahlakının da bu süreçte esaslı bir yer teşkil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanç ve medeniyet değerlerimiz itibariyle biz hamdolsun bu konuda çok hassas, çok titiz bir milletiz. Çalışana ücretini teri kurumadan verin emri bu konudaki en önemli rehberimiz ve referans kaynağımızdır. Ahi ocaklarından lonca teşkilatlarına vakıf kültüründen orta sandıklarına bin yıldır alın terini el emeğine millete hizmet sevdasını imar ve ihya faaliyetlerine derc etmiş köklü bir geleneğin sahipleriyiz." açıklamasını yaptı.

Bu geleneği geleceğe taşımanın, yarınlara çok daha güçlü bir Türkiye mirası bırakmanın hem devletin hem de milletin en hayati sorumluluğu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türkiye'nin ekonomisini üretim, yatırım, istihdam ve ihracat olmak üzere dört temel sütun üzerinde yükseltmeye gayret ettik. İşçisinden memuruna, çiftçisinden esnafına, mühendisinden özel sektör çalışanına kadar herkesin kendisini güvende ve emniyette hissettiği müreffeh bir Türkiye bizim öncelikli gündemimiz oldu. Sağlık, tarım, ticaret, ulaşım, sanayi, adalet, sosyal güvenlik, teknoloji gibi milletimizi doğrudan ilgilendiren alanlarda Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan ülkemizin büyüme ve kalkınma sürecine hız verirken diğer yandan adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladıklarını belirterek, "Bölgesinde ve dünyada sözü geçen demokrasi ve kalkınma hamleleriyle küresel ölçekte temayüz eden bir ülkeyi milletimizle sırt sırta vererek adeta yeni baştan inşa ettik. Üretim ve istihdamı ekonomi ve maliye politikamızın merkezine yerleştirmek bu suretle büyüme ve kalkınma atılımlarımızı sürdürülebilir hale getirdik. Son dönemde bilhassa istihdam ve nitelikli iş gücü alanında devreye aldığımız programlarla başarı hanemize yepyeni kazanımlar ekledik" dedi.

9 Şubat 2024'te hayata geçirdikleri, İş Pozitif Programı ile bir yılda 833 bin 366 kadını çalışma hayatına kazandırdıklarını, iş gücü uyum programından yüzde 90'a yakın bölümünün kadınlar olmak üzere 3 ayda toplam 137 bin 476 kişinin faydalandığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alanına hakim, donanımlı ve mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletme hedefiyle geçtiğimiz ay başlattığımız Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programımızdan bin 212 kişi istifade etti" ifadelerini kullandı.

"İŞ GÜCÜMÜZÜN 925 BİN ARTIŞLA 35 MİLYON 820 BİN KİŞİYE ULAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

2024 yılında İşbaşı Eğitim Programı'ndan 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırıldığını, 3 bin 405 kişinin de mesleki eğitim kurslarından yararlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"TÜİK'in istihdam verileri de programlarımızın başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Son 1 yıllık verileri incelediğimizde 2023 Kasım'ına göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz. Yine aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız ise 0,4'lük bir düşüşle yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Aynı şekilde son 1 yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık."

Kadın iş gücüne katılma oranının 1,1 puan, kadın istihdam oranını ise 1 puan yükseltildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle ilgili bir müjdeyi de paylaştı. Erdoğan, "Gençlerle ilgili oranlara baktığımızda yine benzer iyileşmelerin, artışların ve gerilemelerin olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de bugün burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibariyle devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecektir" değerlendirmesini yaptı.

Program kapsamında katılacakların ARGE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projeler, bilgi ve teknoloji sistemleri gibi birbirinden farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İŞKUR Gençlik Programı her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeli ile uygulanacak. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödeme ile programı ayda 5 gün katılacak öğrencilerimize 5 bin 415 lira. 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira tutarında destek vereceğiz. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz" dedi.

Kampüslerde ve üniversitelerin çalışma yaptıkları alanlarda düzenlenecek programlarla öğrencilerin iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacaklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin öğrenciler ve üniversiteler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası sistemin bugün iktisadi, siyasi ve ticari ilişkiler bağlamında sancılı bir dönüşüm geçirdiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonominin dinamikleri değişirken ticari rekabet aynı nispette sertleşiyor, jeopolitik mücadele ise çok farklı bölgelerde eskisinden oldukça farklı şekillerde tebarüz ediyor. Amerika ve Avrupa kıtasında son haftalarda yaşanan tartışmaları hep beraber takip ediyoruz. Ticaret savaşlarının ve küresel sistemi domine etmeye yönelik aktörler arasındaki bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor. Türkiye olarak böylesine sarsıntılı ve yeni sınamalara açık bir konjonktürde hem riskleri hem fırsatları titiz bir şekilde hesaplıyor adımlarımızı buna göre atıyoruz" şeklinde konuştu. İş gücü piyasaları başta olmak üzere ekonomi ve ticaretteki yol haritasını gözden geçirdiklerini, bölgesel ve küresel gelişmeler doğrultusunda orta ve uzun vadeli hedefleri bu gelişmelerle uyumlu hale getirdiklerini bildiren Erdoğan şunları söyledi:

"Ekonomik kalkınmayla birlikte toplumsal refahın güçlendirilmesi, iş gücü piyasalarındaki durumun analiz edilmesini, sorunların giderilmesini ve uzun soluklu stratejilerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Detaylarını birazdan paylaşacağımız Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları tüm bu çabalarımızın en somut neticelerinden biridir. 2025-2028 dönemini kapsayan strateji ve eylem planı iş gücü piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturuldu. Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlarımız, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, akademisyenler ve çalışma hayatının tüm paydaşları strateji belgesine önemli katkılar yaptı. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planlarımız ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun."

Ulusal İstihdam Stratejisi'nde dört temel politika alanı çerçevesinde belirlenen yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Strateji belgemizin ilk politika alanı, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu politika alanı kapsamında eylem planındaki 33 eylem maddesi ile Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri, fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek. Adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği arttırılacaktır. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine intibak etmesi amacıyla eğitim programları geliştirilecek, mesleki yeterliliklerin arttırılmasına dönük yeni modeller uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN, ENGELLİLERİN VE YAŞLILARIN İŞ GÜCÜ PİYASASINA KATILIM VE İSTİHDAM ORANLARI ARTTIRILACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörel beceri ihtiyaç analizleriyle iş gücü piyasalarında ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacağını belirterek, "Ulusal İstihdam Strateji Belgemizin ikinci politika alanı kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Eylem planındaki 24 eylem maddesiyle kadınların, engellilerin ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranları arttırılacaktır. Çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecek, iş gücü piyasası dinamikleri dikkate alınarak uluslararası iş gücü göçü kapsamında yer alan kişilerin çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak ve yabancı iş gücünün kayıtlı istihdamı desteklenecektir. Bu doğrultuda kadınların iş gücüne dahil edilmesini desteklemek amacıyla iş yaşam dengesi politikaları yeniden belirlenecek ve bakım hizmetlerine erişim konusundaki sıkıntılar giderilecektir. Gençlerimizin iş gücü piyasasında daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için eğitim ve istihdam süreçleri arasındaki irtibat iyileştirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla iş yerlerindeki fiziki ve sosyal erişilebilirlik konularındaki farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar desteklenecektir" değerlendirmesini yaptı.

Benzer şekilde yaşlıların bilgi ve tecrübelerinden azami ölçüde istifade edilebilmesi için bir çok yeni uygulamanın hayata geçirileceğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Strateji belgemizin üçüncü politika alanı sosyal koruma ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesidir. Eylem planımızdaki 18 eylem maddesiyle çalışma hayatında temel hakların korunması sağlanacak, ayrımcılıkla mücadele edilecek ve insan onuruna yakışır şekilde işler hale getirilecektir. Kayıt dışı istihdamın önüne geçilecek sosyal güvenlik sistemi daha kapsayıcı hale getirilecektir. Kayıtlı istihdamı teşvik eden, çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyan, iş gücü verimliliğini yükselten bir çok faaliyet gerçekleştirilecektir" dedi.

"EKONOMİK ÇEŞİTLİLİĞİN VE İSTİHDAMIN ARTTIRILMASI SURETİYLE KIRDAN KENTE GÖÇÜN KONTROL ALTINA ALINMASINI HEDEFLİYORUZ"

Sosyal koruma sistemleriyle iş gücü piyasasının daha uyumlu hale getirilerek vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının sağlanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulusal İstihdam Strateji Belgemizin dördüncü ve son temel politika alanı kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesidir. Bununla kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın arttırılması suretiyle kırdan kente göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde bu bölgelerdeki kamu hizmetlerinin geliştirilmesini, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesini amaçlıyoruz. Bu istikamette eylem planındaki 15 adet eylem maddesiyle tarım sektöründe eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Kırsal bölgelerde özel politika gerektiren grupların çalışma ve yaşam şartları iyileştirilecek. Kırsal kalkınma için bölgesel analiz çalışmaları yapılacak ve alternatif gelir kaynakları oluşturulacaktır. Planla mevsimlik tarım işçilerimizin çalışma ve hayat standartlarının yükseltilmesi, sosyal güvenceye erişimcilerinin ve erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücünün desteklenmesi adına çok sayıda faaliyet gerçekleştirilecektir. Tarımda modern tekniklerin benimsenmesi, çevre ve iklim dostluğu uygulamaların yaygınlaştırılması ve yerel şartlara uygun yenilikçi istihdam tekniklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili, Sanatçı Yücel Arzen'in seslendirdiği şarkı eşliğinde farklı meslek gruplarını temsilen "emek" konulu koreografi sunuldu, emek ve istihdam konulu video izletildi.

Programa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile sendika başkanları da katıldı.

Ayrıca madenciler başta olmak üzere çok sayıda meslek grubundan katılımcı da programda yer aldı.