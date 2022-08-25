Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazası geçirmiş, araçta sıkışmıştı. Sevenlerine açıklama yapan İbrahim Tatlıses "Herkesten Allah razı olsun. Akşam Günay'da görüşmek üzere" dedi. Tatlıses'in ayağında iki kırık olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (AA)