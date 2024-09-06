Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Ayşenur Ezgi' tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Ayşenur Ezgi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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