Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran'a saldırısına çok sert çıkış

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran'a saldırısına çok sert çıkış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, srail'in İran'a saldırısına yönelik "İsrail'in komşumuz İran'a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının sonrasında yaptığı açıklamada, "İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." dedi.

Erdoğan ifadeleri şu şekilde:

"İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.

Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir.

Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir.

Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

Son Haberler
Kuryeler ölümle burun buruna! Yaptıkları hareket sonlarını getiriyordu...
Kuryeler ölümle burun buruna! Yaptıkları hareket sonlarını getiriyordu...
Kızılyıldız Galatasaray'ın yıldızıyla anlaşmak üzere!
Kızılyıldız Galatasaray'ın yıldızıyla anlaşmak üzere!
Fenerbahçe'nin Cuello transferine son nokta
Fenerbahçe'nin Cuello transferine son nokta
Dolar ve euroda son durum ne? Piyasalarda son durum! (14 Haziran 2025)
Dolar ve euroda son durum ne?
Demir ve C vitamini depolarını zirveye taşıyan süper sebze!
Demir ve C vitamini depolarını zirveye taşıyan süper sebze!