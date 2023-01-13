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Erdoğan’dan İsveç talimatı

PKK destekçileri tarafından İsveç’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan küstah paylaşım sonrası suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:56
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsveç talimatı

Erdoğan’dan İsveç talimatı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?
Dün, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

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