AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- Küresel sistemde çatırdamaların olduğu bir dönemdeyiz. Dünya kırılgan bir dönemden geçiyor.
- Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü alt yapının önemini bugün daha çok anlıyoruz. Yap işlet devret modeliyle yaptığımız Avrasya tünelimiz, Çanakkale köprümüz gibi pek çok projemizin stratejik önemini...
‘BAŞKA BİR YÖNTEM YOK’ VURGUSU
- Şayet biz siyaseti yapılan her işe kulp takmak olarak gören müzmin muhalefete itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Ama biz bu vizyonsuzlar korosuna hiçbir zaman kulak asmadık.
- Temel hak ve özgürlüklerde büyük ilerleme kaydettik. Vesayete son verdik. milletimize ak sütü gibi helal olan haklarını teslim etmekle beraber demokrasi standartlarımızı yükselttik.
- Terörle mücadeleyi taçlandırmak amacıyla hassas bir süreç yönetiyoruz. Biz kökleri çok eskiye uzanan kadim bir devlet geleneğine sahibiz. Tam bin yıldır istikrarına halel getirmeden özgürce yaşayan nadide milletlerden biriyiz.
- Bu coğrafyada geleceğine güvenle bakmak isteyen herkes için başka yöntem yoktur. İnanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreci ile kardeşlik kuşağı asırlık oyunları bozacak yeni dönemin kapısını açacaktır.