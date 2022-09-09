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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 04:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kraliçe Elizabeth için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

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