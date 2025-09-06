Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni çözüm sürecine ilişkin yaptığı konuşmada, sabotaj girişimleri olduğuna dikkat çekerek, "Bu sefer çok idmanlıyız. Tuzağa düşmeyeceğiz" dedi. Malatya'daki 300 bininci konut töreninde konuşan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'UMUTLARI YEŞERTMEYİ BAŞARDIK'

" 6 Şubat'ın sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bunu yüreğimizin en derininde hissettik. Bu dert bize yeniden başlamayı öğretti. Milletimizle el ele vererek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları 7/24 çalıştı. Kısa sürede enkazları kaldırdık. Umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık. Yapılanı, edileni, ortaya konulan emeği sizlerde görüyorsunuz. Meydanlarda verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğu içindeyiz. Haziran'da 250 bininci konutu depremzede kardeşlerimize vermiştik. Anahtarların büyük kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. Hükümet bu enkazının altında ne zaman kalacak diye bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Her 3 hak sahibi vatandaşımızın 2'sini evine kavuşturmuş oluyoruz.

* Nisan ayında bir zirai don olayı yaşadık. Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası olanların 3,1 milyar liralık ödemelerini yaptık. Sigortası olmayan üreticimizin ise 3,8 milyar liralık ödemelerini yapacağız. Hayırlı olsun.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' MESAJI

(Terörsüz Türkiye sürecini bozmaya çalışanların olduğunu belirterek) Bu sefer çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci, ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz.

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP'nin savunma sanayi hamlelerimize karşı düşmanca tavrında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın bunun Bay Kemal adındaki selefi de öyleydi."