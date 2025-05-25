Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42’nci yılında rahmetle andı.

Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.