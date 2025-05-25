Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42’nci yılında rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42’nci yılında rahmetle andı.

Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Son Haberler
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı
Polonya'dan İstanbul'a uzanan intikam! 18'lik tetikçi böyle kurşun yağdırdı
Polonya'dan İstanbul'a uzanan intikam!
İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Sivil Savunma Müdürlüğü'nde acı kayıp
İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor! Sivil Savunma Müdürlüğü'nde acı kayıp
Napolyon’un kılıcı yeni sahibini buldu: Fiyatı dudak uçuklattı
Napolyon’un kılıcı yeni sahibini buldu: Fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi