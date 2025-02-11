Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Malezya ile 11 anlaşma

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

En son 2019 yılında ziyaret ettiğim Malezya’da sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Başbakan İbrahim başta olmak üzere tüm Malezyalı kardeşlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60’ıncı yıl dönümüzü idrak ettik. Ancak Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı stratejik ortaklık tesis eden iki ülke olarak kadım ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah kapsamlı stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun olarak münasebetlerimizi yüksek stratejili iş birliği konseyi tesis etme suretiyle ilerletmeye devam edeceğiz.

11 anlaşmayı imzaladık. İrademizi ortaya koyan ortak açıklama da kabul edildi. Türkiye ve Malezya olarak ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği ve çeşitliliği kazan kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Evvelce 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma kararı verdik. Malezya ile artık 10 milyar dolarlık sürdürülebilir ve dengeli bir ticaret hacmini hedefliyoruz.

Savunma sanayii alanında yakaladığımız ivmeyi, teknoloji transferi ve ortak üretim öngören projelerde sürdüreceğiz. Firmalarımız tecrübelerini ve ürünlerini her iki ülkenin de faydasına olacak şekilde Malezya ile paylaşmaya hazırdır. Tamamladığımız görüşmelerde sanayi ve teknoloji ,enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi de etraflıca ele alıp somut iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Turizm alanındaki girişimleri teşvik etme hususunda ortak irademizi teyit ettik.

Beşeri bağlarımızın ilerletilmesinde de bayrak taşıyıcısı havayollarımızın oynadığı kritik role dikkat çektik .Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle malum pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yapmak suretiyle Sabiha Gökçen’in aynen İGA gibi çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz.

Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek Öğretim Bakanlığı arasında kurulmaya çalışılan ortak komitemizin en kısa sürede faal hale getirilmesi konusunda fikir birliğine vardık.

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de etraflıca mütalaa ettik. Sadece ayni yardımlar konusunda biz şu ana kadar özellikle 100 gemiyi aşkın ayni yardımı hamdolsun Filistin’e gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın duruşunu takdirle takip ediyoruz.

Son ateşkes mutabakatında İsrail’in verdiği sözleri tutmadığını gördük. İsrail Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. Türkiye ve Malezya çabalarını, Filistin’e desteğini hız kesmeden sürdürecektir.

MALEZYA BAŞBAKANI ENVER İBRAHİM’İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız. Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı.

İki ülke arasındaki iş birliği konusunda kararlıyız. Bakanlığımız, bürokratlarımız buradalar, ciddi bir takım taahhütlerimiz var. Aldığımız kararları uygulama konusunda kararlıyız. Çeşitli bakanlıklara da kurumlara da şükranlarımı iletiyorum. Ticari ilişkilerimizi, yatırımlarımızı 5 milyar dolar civarından 10 milyar dolara çıkarmamız gerektiğini konuştuk.

Son derece şanslıyız diye düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı sizin hükümetinizin bize şunun güvencesini verdi. Bizim havaalanlarıyla ilgili kurumumuzun İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki çalışma ve faaliyetlere devam edeceğini söylediniz.

Türkiye havacılık konusunda Avrupa seviyesinde, dünya seviyesinde parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda."