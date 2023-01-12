Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Burhan Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde vefat eden sanatçı Çaçan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
(AA)
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