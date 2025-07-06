Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, metan gazı zehirlenmesi yüzünden 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."